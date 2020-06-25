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Коронавирус атакует Одесскую область: власти заявили о "тревожном антирекорде"

25 июня, 11:27

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последнюю неделю число больных COVID-19 в регионе возросло вдвое

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. Значительный скачок числа зараженных зафиксировали в Одесской области – за последние сутки в регионе обнаружили 95 новых заболевших.

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Местные власти уже отреагировали на новый антирекорд. В частности, глава местной областной госадминистрации Максим Куцый назвал его "тревожным".

"Этот антирекорд на 10% больше пика заболеваемости, который был в начале мая", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, большинство зараженных 24 июня обнаружили в:

  • Болградском районе – 39 случаев;
  • Одессе – 15 случаев;
  • Измаильском районе – 16 случаев;
  • Овидиопольском районе – 6 случаев;

Всего с начала эпидемии в Одесской области опасную инфекцию подхватили 1466 человек. Из них "активных" – 50%. От осложнений СOVID-19 в регионе скончался 21 человек.

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"Я обращаюсь ко всем жителям Одесской области: носите маски, избегайте мест большого скопления людей. Требуйте, чтобы водители общественного транспорта и продавцы в магазинах и рынках использовали средства индивидуальной защиты. В случае нарушения санитарных норм – звоните 102", – добавил Куций.

Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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