Коронавирус атакует Одесскую область: власти заявили о "тревожном антирекорде"

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. Значительный скачок числа зараженных зафиксировали в Одесской области – за последние сутки в регионе обнаружили 95 новых заболевших.
Местные власти уже отреагировали на новый антирекорд. В частности, глава местной областной госадминистрации Максим Куцый назвал его "тревожным".
"Этот антирекорд на 10% больше пика заболеваемости, который был в начале мая", – написал он на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, большинство зараженных 24 июня обнаружили в:
- Болградском районе – 39 случаев;
- Одессе – 15 случаев;
- Измаильском районе – 16 случаев;
- Овидиопольском районе – 6 случаев;
Всего с начала эпидемии в Одесской области опасную инфекцию подхватили 1466 человек. Из них "активных" – 50%. От осложнений СOVID-19 в регионе скончался 21 человек.
"Я обращаюсь ко всем жителям Одесской области: носите маски, избегайте мест большого скопления людей. Требуйте, чтобы водители общественного транспорта и продавцы в магазинах и рынках использовали средства индивидуальной защиты. В случае нарушения санитарных норм – звоните 102", – добавил Куций.
Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.
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