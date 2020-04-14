Коронавирус держится уже месяц: зараженный одессит рассказал, как проходит его самоизоляция (видео)

Одессит Максим Головкин, у которого впервые в городе подтвердили коронавирусную инфекцию, уже месяц лечится дома. Тесты на COVID-19 у него до сих пор показывают позитивные результаты, сообщает Odessa.online.

Сейчас 24-летний парень находится на самоизоляции и соблюдает все правила карантина. По его словам, инфекцию он мог подхватить в США, ведь именно там находился до возвращения в Украину. Первые симптомы появились уже на Родине.

"Первый симптом – была температура, 38,7. Это было первый и второй день. После этого было 4-5 дней, когда не было вообще никаких симптомов. Я чувствовал себя здоровым. А потом уже началась боль с правой стороны легких. После этого начался кашель, после кашля – ломота в руках и ногах. И дикая усталость, она до сих пор осталась", – рассказывает Максим.

Что касается лечения, то парня лечат двумя видами антибиотиков и таблетками от кашля. За лекарства, по его словам, Максим платит сам, но они стоили недорого. Кроме этого, парень по своей инициативе принимал витамины для поддержания иммунитета. Также он придерживается рекомендаций своего врача из США и делал дыхательные упражнения.

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Маским отметил, что ему предлагали госпитализацию, но он сам предпочел лечиться дома. К самоизоляции молодой человек уже привык. Дома он играет со своей собакой, дает интервью, смотрит новости и фильмы. Также он немного работает удаленно. Пока что тесты на инфекцию у него до сих пор показывают положительные результаты.

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"Тест от 9 апреля показал все еще положительный результат. Я не знаю, что буду делать… Ждать", – отметил Максим.

Ранее Максим рассказывал, как у него обнаружили коронавирус. По словам парня, он самоизолировался сразу после возвращения домой.

Напомним, 12 апреля в Одесской области зафиксировали первую в регионе смерть от COVID-19.

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