Первый инфицированный COVID-19 в Одессе сделал откровенное признание

Одессит Максим Головкин, у которого впервые в городе подтвердили инфекцию COVID-19, заявил, что самоизолировался сразу после возвращения домой. Об этом он написал в своем Instagram.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что я, зная о своем заражении коронавирусом, чуть ли не специально, не соблюдал условия карантина. С учетом того, что это является абсолютной ложью, хочу предоставить реальную информацию", – говорится в сообщении.

По словам мужчины, он прилетел в Киев 13 марта рейсом Австрийских Авиалиний № 661. Во время полета и всего дальнейшего передвижение он находился в маске. А в аэропорту, как уверяет Максим, его забрал родственник, с которым он машиной уехал в Одессу.

"По дороге я чувствовал себя плохо и по приезду в город сразу поехал сделать снимок легких. Снимок показал легкую форму пневмонии, и я сразу направился в инфекционную больницу. Там у меня взяли смывы на коронавирус, дважды измерили температуру, которая была 36.7, послушали легкие фонендоскопом и сказали, что хрипов нет. Мне назначили лечение и предложили на выбор: самоизоляция или госпитализация. Я выбрал самоизоляцию и соблюдал ее на все 100 %", – рассказал мужчина.

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Потом, по словам одессита, его в свой гостевой дом забрал родственник.

"Именно его адрес я сообщил в больнице, по которому я находился на самом деле в связи с карантином, и где мы были абсолютно изолированы от всех, а не фальшивый адрес, как сообщают СМИ. Также я оставил свой контактный номер, по которому меня можно было найти в любое время суток", – отметил Максим.

Тест на коронавирус ему удалось сдать только 18 марта. Также на инфекцию проверили и родственника мужчины, так как он был единственным контактом. Оба теста показали отсутствие вируса.

"Только после получения заключения об отсутствии вируса, я отправился к себе домой. Сегодня вдруг стало известно, что мой тест, который отправили в Киев, показал положительный результат. На протяжении 12 дней у меня ни разу не поднималась температура, тем не менее я продолжал находится на самоизоляции", – добавил мужчина.

Максим отметил, что сдаст еще один тест и продолжит самоизоляцию до получения его результатов.

Ранее в одесских СМИ появилась информация, что после возвращения из Соединенных Штатов у 24-летнего мужчины взяли анализ и отправили на самоизоляцию. Но когда инфекцию подтвердили, оказалось, что парень назвал медикам несуществующий адрес.

Отметим, что всего в Украине подтвердили 145 случаев заражения COVID-19. Пять человек скончались, еще один – выздоровел.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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