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Коронавирус в Одессе: местные власти снова ужесточили карантин

19 августа, 09:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В мэрии рассказали о новых ограничениях

В Украине коронавирусная инфекция продолжает распространяться. В связи с этим Одесса попала в так называемую "желтую" зону, а местные власти ввели ряд ограничений в городе.

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Как сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман, мэрия Одессы запретила работу баров, ресторанов, кафе, клубов с полуночи до 7 утра.

Кроме того, введен запрет на:

  • посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;
  • работу хостелов;
  • проведение массовых мероприятий в заведениях общепита для 20 и более человек.

Также действуют и прежние ограничения:

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  • в общественных местах необходимо находиться в маске или респираторе;
  • при выходе на улицу необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
  • число пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество сидячих мест.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водители и пассажиры часто игнорируют ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

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Также напомним, врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди заражаются на работе.

Тем временем, в ночных клубах "забыли" про карантин – смотрите видео:

Видео: Teza

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Одесса карантин одесская область инфекция заражение коронавирус ограничения COVID-19
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