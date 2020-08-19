Коронавирус в Одессе: местные власти снова ужесточили карантин

В Украине коронавирусная инфекция продолжает распространяться. В связи с этим Одесса попала в так называемую "желтую" зону, а местные власти ввели ряд ограничений в городе.
Как сообщил заместитель городского головы Павел Вугельман, мэрия Одессы запретила работу баров, ресторанов, кафе, клубов с полуночи до 7 утра.
Кроме того, введен запрет на:
- посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди;
- работу хостелов;
- проведение массовых мероприятий в заведениях общепита для 20 и более человек.
Также действуют и прежние ограничения:
- в общественных местах необходимо находиться в маске или респираторе;
- при выходе на улицу необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- число пассажиров в общественном транспорте не должно превышать количество сидячих мест.
Ранее мы сообщали, что в Одессе водители и пассажиры часто игнорируют ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.
Также напомним, врач рассказал об эпидемии COVID-19 в Одесской области – люди заражаются на работе.
Тем временем, в ночных клубах "забыли" про карантин – смотрите видео:
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