В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1900 случаев за сутки

В стране от COVID-19 выздоровели более 800 человек

В Украине коронавирусная инфекция продолжает распространяться. Только за прошедшие сутки, 18 августа, опасную болезнь диагностировали у 1967 человек.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 96 403 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 28 украинцев (с начала эпидемии – 2144). Вылечить от COVID-19 удалось 49 737 инфицированных (812 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения считает, что инфекцию распространяет молодежь. Региональный директор ВОЗ в Западном Тихоокеанском регионе Такеши Касаи заявил, что многие даже не подозревают, что инфицированы.

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Кроме того, Кабмин и Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям поддержали инициативу Министерства внутренних дел о введении технических ограничений в период коронавируса на посещение Умани иностранцами, в том числе паломниками-хасидами.

Напомним, что Киев находится в "желтой" зоне карантина, в связи с чем были ужесточены ограничительные меры.

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