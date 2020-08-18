Карантин по-одесски: люди в забитых маршрутках ездят без масок

В Одессе, где ранее усилили карантин, водители и пассажиры часто игнорируют ограничения. Маршрутки нередко ездят переполненными, и лишь некоторые одесситы надевают маски на лица.

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Об этом сообщает сайт "Вгороде", ссылаясь на жалобы в Единый центр обращения граждан.

Так, 18 августа мужчина пожаловался на водителя маршрутки. Он заявил, что люди стоят впритык друг к другу, а шофер продолжает впускать в транспорт новых пассажиров. К тому же люди едут без масок.

Стоит напомнить, что после ужесточения карантина одним из условий проезда в городском транспорте является обязательное ношение маски. От водителей требуют перевозить людей только на сидячих местах.

Ранее мы писали, что в Одесской области все чаще фиксируют вспышки COVID-19 в трудовых коллективах. В частности, инфицированных обнаружили среди сотрудников Беляевкого горсовета и сельсовета Криничного в Болградском районе.

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Кроме того, мы сообщали, что в Киеве ужесточают карантин. Это связано с тем, что недавно в столице снова был побит антирекорд по коронавирусу. Так, на 15 августа в городе было зарегистрировано за сутки 232 новых случая заболевания COVID-19.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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