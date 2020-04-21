В Одесской области закрыли больницу: медики массово заразились коронавирусом

В Одесской области, где ранее умер семейный врач, инфицированный коронавирусом, было решено закрыть на карантин Подольскую районную больницу.

Об этом в своем Facebook сообщил глава областной государственной администрации Максим Куцый.

"По состоянию на этот момент ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава" подтвердил 146 случаев заболевания коронавирусом", – написал он.

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Также чиновник подчеркнул, что в Подольском районе зафиксировано наибольшее число заболевших медиков, и областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин и противоэпидемические меры в городе и регионе.

"Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС проведет во всех помещениях полную дезинфекцию", – заявил Куцый.

Чиновники, ответственные за этот процесс, будут ежедневно докладывать в ОГА о принятых мерах и эпидемической ситуации в районе.

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Кроме того, руководитель ОГА подчеркнул, что среди обнаруженных случаев инфицирования, в Одессе – 43 человека, в Подольске – 37, а в Беляевском районе и городе Теплодар – 27 случаев.

Напомним, что на утро 21 апреля в Украине было зафиксировано 6125 человек, инфицированных коронавирусом.

Также мы писали о том, что карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с тем, что COVID-19 продолжает активно распространяться.

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