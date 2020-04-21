Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одесской области закрыли больницу: медики массово заразились коронавирусом

21 апреля, 12:47

Руслан Ровик

Медики подтвердили 146 случаев инфицирование COVID-19 в регионе

В Одесской области, где ранее умер семейный врач, инфицированный коронавирусом, было решено закрыть на карантин Подольскую районную больницу.

Об этом в своем Facebook сообщил глава областной государственной администрации Максим Куцый.

"По состоянию на этот момент ГУ "Одесский областной лабораторный центр Минздрава" подтвердил 146 случаев заболевания коронавирусом", – написал он.

Реклама

Также чиновник подчеркнул, что в Подольском районе зафиксировано наибольшее число заболевших медиков, и областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усилить карантин и противоэпидемические меры в городе и регионе.

"Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС проведет во всех помещениях полную дезинфекцию", – заявил Куцый.

Чиновники, ответственные за этот процесс, будут ежедневно докладывать в ОГА о принятых мерах и эпидемической ситуации в районе.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

Реклама

Кроме того, руководитель ОГА подчеркнул, что среди обнаруженных случаев инфицирования, в Одессе – 43 человека, в Подольске – 37, а в Беляевском районе и городе Теплодар – 27 случаев.

Напомним, что на утро 21 апреля в Украине было зафиксировано 6125 человек, инфицированных коронавирусом.

Также мы писали о том, что карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с тем, что COVID-19 продолжает активно распространяться.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса карантин одесская область коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 21 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 21 апреля и все подробности из регионовУкраина
Эпоха коронавируса: в супермаркетах Одессы появились
Эпоха коронавируса: в супермаркетах Одессы появились "маскоматы" (фото)Одесса
Коронавирус держится уже месяц: зараженный одессит рассказал, как проходит его самоизоляция (видео)
Коронавирус держится уже месяц: зараженный одессит рассказал, как проходит его самоизоляция (видео)Одесса
Женский монастырь в Одесской области превращается в очаг коронавируса
Женский монастырь в Одесской области превращается в очаг коронавирусаОдесса
На Одессу надвигается опасный циклон
На Одессу надвигается опасный циклон "Таня": чего ждатьОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...