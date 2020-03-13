Коронавирус в Украине: стало известно, будет ли работать "7 километр" в Одессе

В Одессе приняли решение по карантину на одном из крупнейших рынков Европы

В Одессе решили не закрывать на карантин из-за коронавируса один из крупнейших рынков Украины и Европы – "Седьмой километр".

Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.

"График работы "Седьмого" остается прежним: с понедельника по четверг – с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье – с 6:00 до 16:00. Пятница – выходной", - говорится в сообщении.

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Администрация рынка пригласила "с пользой провести свободное время" и сделать покупки, а также анонсировали множество распродаж и скидок.

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Отметим, что на рынке работает около 60 тысяч человек, а количество посетителей может достигать 200 тысяч.

Напомним, что ранее мы сообщали об инфицировании COVID-19 было официально подтверждено у троих украинцев: 12 марта инфекцию зафиксировали у двух человек – в Черновицкой и Житомирской областях. А первый случай обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.

Также сообщалось, что в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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