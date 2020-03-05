Коронавирус в Украине: в школах Одессы туалеты дезинфицируют после каждой перемены

В школах Одессы из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные меры безопасности – туалеты дезинфицируют после каждой перемены.

Об этом в своем Facebook заявила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

"Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в нашей области не зафиксированы. Но на вчерашнем совещании, с учетом роста количества закрытых классов, всех директоров предупредили о необходимости обработки дезрастворами туалетов и других мест общественного пользования после каждой перемены", - сказала она.

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По словам Буйневич, для школ и детских садов закуплено достаточно дезинфицирующих средств, и "их можно не экономить".

Всем руководителям школ и детсадов предписано строго контролировать прием детей, чтобы вовремя выявлять заболевших, соблюдать режим проветривания и кварцевания медпунктов.

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Между тем, в городе из-за значительного количества детей, заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, закрыто 143 школьных класса и шесть групп в детсадах.

Ранее мы сообщали, что 3 марта коронавирус впервые был подтвержден у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Вскоре местные жители устроили протесты, требуя изоляции и жены заболевшего. В результате женщину отправили в больницу, хотя симптомов болезни у нее не было.

Властигорода пристыдили жителей Черновцов за травлю женщины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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