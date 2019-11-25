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Крушение танкера в Одессе: полиция открыла уголовное производство

25 ноября, 12:06

Расследование ведется по статье о нарушении безопасности движения

/ Фото: Думская

Одесская полиция начала досудебное расследование крушения танкера "Делфи", который морем вынесло на берег в районе пляжа Дельфин.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент был квалифицирован по статье о "нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Санкция этой статьи предусматривает наказания в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Видео: facebook.com/DronariumUkraine

Напомним, что уровень загрязнения моря возле Одессы после крушения танкера "Делфи" превышал допустимые концентрации почти в 160 раз. При этом из-за штормовой погоды остановить утечку нефтепродуктов спасатели не могли.

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Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный"и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. На борьбу с последствиями непогоды на рассвете 22 ноября вышли 120 коммунальщиков: работали автовышки и трактора, которые прежде всего освобождали проезжие части дорог.

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Источник: Сегодня

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