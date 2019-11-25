Крушение танкера в Одессе: полиция открыла уголовное производство

Одесская полиция начала досудебное расследование крушения танкера "Делфи", который морем вынесло на берег в районе пляжа Дельфин.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент был квалифицирован по статье о "нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Санкция этой статьи предусматривает наказания в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, что уровень загрязнения моря возле Одессы после крушения танкера "Делфи" превышал допустимые концентрации почти в 160 раз. При этом из-за штормовой погоды остановить утечку нефтепродуктов спасатели не могли.
Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный"и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. На борьбу с последствиями непогоды на рассвете 22 ноября вышли 120 коммунальщиков: работали автовышки и трактора, которые прежде всего освобождали проезжие части дорог.
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