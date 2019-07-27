Во Львовской области столкнулись пассажирский поезд и легковушка: есть погибший

Смертельное ДТП произошло на железнодорожном переезде

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

Под Самбором во Львовской области пассажирский поезд столкнулся с иномаркой. Водитель легковушки погиб, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня в 08:10 на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы. Там столкнулись пассажирский поезд Сянки – Львов и автомобиль Opel Vectra. В результате аварии водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте. Его пассажирку с травмами доставили ​​в больницу.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства произошедшего", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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