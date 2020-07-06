Мэр Одессы призвал не ждать решения Кабмина и готовить школы к открытию

В Одессе, где продолжает расти число заболевших коронавирусом, с 1 сентября дети могут отправиться в школы, а не оставаться на дистанционном обучении.

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Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации заявил мэр города Геннадий Труханов, сообщает "Суспільне.Одеса".

Градоначальник отметил, что во время карантина детям было сложно учиться самостоятельно, без присутствия учителей, и школы уже сейчас должны готовиться к оказанию психологической помощи детям.

"У многих детей начались психологические расстройства, оказалось, без школы очень тяжело. Мы будем получать рекомендации от лабораторного центра, госкомиссии и Минздрава. Однако мы должны иметь свою позицию. Я не исключаю того, что мы будем выносить вопрос о том, чтобы, несмотря ни на что, придерживаясь санитарных мер, дистанции и ношения масок, дети пошли в школы 1 сентября", - объяснил Труханов.

Для выполнения карантинных мероприятий мэр предложил разбить классы на две группы. Он добавил, что, несмотря на закрытие школ, дети ходят на море, а некоторые старшеклассники – в ночные клубы, не выполняя требований карантина.

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"Я считаю, что более качественно и организованно мы сможем обеспечить контроль, безопасность и выполнение санитарных норм в наших учебных заведениях. Потому мы должны не ждать сигналов, а готовить свои предложения и готовиться к 1 сентября", – добавил он.

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Окончательное решение об открытии школ планируют принять в августе, после обсуждения с директорами школ, родительскими и педагогическими советами.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, он не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

А президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без больших потерь прошла первую волну эпидемии и ко второй уже будет более подготовлена.

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Тем временем Всемирная организация здравоохранения внезапно изменила прогноз второй волны коронавируса.

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