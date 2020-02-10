Министр юстиции уволил начальника Одесского СИЗО

/ Фото: Думская

Одесский следственный изолятор остался без начальника – подполковника Владимира Шевченко своим приказом уволил министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщила журналистка Ирина Гриб в своем Facebook, исполнять обязанности начальника СИЗО будет заместитель по социально-воспитательной и психологической работе Владимир Хведчук.

Также стало известно, что Шевченко был уволен с формулировкой "по собственному желанию", однако журналисты отмечают, что отставка связана с многочисленными нарушениями, которые были обнаружены в изоляторе несколькими проверками.

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Как известно, 26 января министр юстиции без предупреждения прибыл в СИЗО, чтобы лично проверить состояние учреждения.

До этого о нечеловеческих условиях содержания в СИЗО не раз сообщали в прокуратуре и офисе омбудсмена.

Стоит добавить, что после появления информации об увольнении Шевченко, 10 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из работников изолятора – у него было изъято большое количество наркотиков – каннабиса, метадона и амфетамина, стоимость которых составила более 100 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления и унижений, угроз расправой и применения резиновой дубинки.

Кроме того, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

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