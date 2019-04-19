Морпехи "уничтожили десант" противника: как прошли учения на побережье Азова
Морские пехотинцы при поддержке артиллерии и авиации ВСУ уничтожили десант условного противника
В Одесской области начались учения в одном из подразделений морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"В соответствии с этапами подготовки и слаживания подразделений в одном из подразделений морской пехоты начались тактические учения", – сообщили в Генштабе.
По легенде учений, морские пехотинцы при поддержке артиллерии и авиации ВСУ уничтожили десант условного противника, который пытался высадиться на побережье Азовского моря.
В ходе учений личный состав отрабатывал навыки стабилизационных действий, в частности, поиск, обнаружение, локализацию, блокирование и уничтожение подразделений условных незаконных вооруженных формирований в определенном районе.
Также отрабатывались элементы высадки тактического десанта и нанесение авиаударов по морским целям при поддержке авиации, уничтожение условного противника силами артиллерии и проведение деблокирующих действий вдоль морского побережья.
Учения проходили в условиях, максимально приближенных к боевым, а это требовало от личного состава слаженности и высокой подготовки. Однако, несмотря на все трудности, морские пехотинцы в очередной раз подтвердили – они готовы к защите территориальной целостности нашего государства, указали в Генштабе.
Напомним, в прошлую субботу на востоке Украины прошли масштабные учения сил противовоздушной обороны Украины с участием расчетов ракетных комплексов и авиации. В штабе Объединенных сил показали, как ВСУ защищают небо над Донбассом.
Кроме того, недавно военные показали грозное оружие – зенитный купол первого эшелона обороны. Расчеты зенитной самоходной установки 2С6 "Тунгуска" подтвердили на практике – нарушителям воздушного пространства отпор поступит мгновенно.
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