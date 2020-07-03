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"Может распространиться по Украине": Милованов предупредил об опасности вспышки COVID-19 в Одесской области

3 июля, 10:41

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Основной причиной распространения инфекции в регионе могут стать вовсе не туристы

Одесской области, где недавно власти заявили о "тревожном антирекорде" по коронавирусу, грозит вспышка этой инфекции. Об этом в интервью сайту "Сегодня"рассказал президент Киевской школы экономики, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Мы прогнозируем вспышку в Одесской области. Мы прогнозируем, что вспышка будет в Одесской области не столько из-за туристов и невыполнения правил, а из-за того, что в Молдове сейчас большая вспышка. Одесская область находится рядом. Это представляет для нас определенную опасность, потому что вспышка может передаться в Одессу, а через внутренних туристов распространиться по Украине", – заявил он.

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Милованов отметил, что, если не принять более жестких мер в Одесской области, то есть большая вероятность, что вирус "развезут" в другие крупные города.

"Киев, Харьков, Днепр и так далее. За этим надо следить, усилить контроль выполнения карантинных мер в области и в городе Одесса", – добавил экс-министр.

Ранее мы сообщали, что в Одессе с 22 июня усилили противоэпидемические меры. Также карантин был ужесточен в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском, Татарбунарском районах Одесской области и Измаиле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия Молдова одесская область вспышка опасность коронавирус Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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