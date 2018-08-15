Мусорный скандал под Одессой: жители оставляют мешки прямо на перекрестках

В селе Крыжановка под Одессой разгорелся мусорный скандал. В знак протеста против новой схемы расчета за вывоз отходов, жители оставляют мешки прямо на перекрестках.

Как выяснила "Сегодня", новую систему оплаты услуг по вывозу мусора внедрили в Крыжановке в июле. Отныне люди не оплачивают услуг мусоровоза, как раньше, а должны покупать специально маркированные пакеты объемом 39 и 75 литров. Таким образом потребители платят за вывоз фактического объема отходов. С введением новой системы расходы жителей на утилизацию выросли в разы, но особенно их возмущает отсутствие альтернативы.

"В соседнем селе мусор вывозится бесплатно, в другом тариф 10 грн с человека, а у нас выходит едва ли не по 150 грн с человека, — рассказал нам живущий в Крыжановке депутат местного райсовета Сергей Колодяжный. — Нам говорят: "Не нравится — заключайте договор с другой компанией", прекрасно осознавая, что бабушки-дедушки не пойдут в город искать другую компанию, да и другие компании не будут гнать сюда машины из-за двух-трех человек. Вопрос нужно решать комплексно".

А вот в сельсовете проблемы не видят, уверяя, что жители уже давно напрямую работают с компанией.

"Ранее жители села заключали прямые договора с компанией, где оговаривались условия и количество вывозимого мусора. При этом мусор убирали у всех, а платили за услугу около 50% прописанных, вместе с тем проживающих, как это бывает чаще всего, намного больше. В курортный же сезон количество людей увеличивается в разы. Естественно, это не устраивало предприятие по вывозу мусора, в связи с чем и были предложены эти изменения", — заявляют в Крыжановском сельсовете, напоминая, что за стихийные свалки предусмотрен штраф от 340 до 1700 грн.

На самом предприятии пояснить ситуацию нам отказались, посетовав лишь на отпор со стороны крыжановцев.

СОРТИРОВКА И ТУ­­РИЗМ. Крыжанов­­ская схема, как оказалось, не нова. Подобная практика не первый год существует в Японии и Швейцарии, где ради экономии на утилизации люди стараются сдавать вторсырье на переработку.

"В целом идея хорошая, но ее нужно применять к нашим реалиям более корректно. Например, в Одессе есть всего несколько тысяч человек, которые пытаются уменьшать количество отходов, но массово это пока не работает. Без информационной работы, без повсеместной установки контейнеров для раздельного сбора и комплексной госпрограммы приучить людей невозможно", — считает экоактивистка, организатор нескольких экомаршрутов в Одессе Алена Маковецкая.

В то же время эколог Юрий Никитин, напротив, находит новую систему неэффективной: "Любая система жизнеспособна до тех пор, пока она людям выгодна, в противном случае люди начинают искать более дешевые способы. Мне кажется, что эта система вроде бы логична и справедлива, но тариф, вероятно, слишком высокий".

Вторят ему и другие экоактивисты.

"Эта система прекрасна при наличии баков для сортировки, она бы направила людей туда, — поделилась с нами соосновательница одесской "Школы сортировки мусора" Екатерина Гречко. — В национальной программе обращения с отходами прописано, что сначала должны предоставляться урны для сортировки, а потом уже можно повышать тариф на захоронение, чтобы стимулировать людей сортировать отходы. Без сортировки получается, что люди просто хотят заработать".

Эксперт предположила, что подобный скачок цен может принудить людей к мусорному туризму — поездкам в соседние населенные пункты для бесплатного избавления от отходов. Местные жители подтверждают, что ради экономии уже везут пакеты с бытовыми отходами в Одессу.

Напомним, в Киеве — очередные новшества по оплате коммунальных услуг. В этом месяце горожане получат платежки, в которых появится графа "вывоз мусора". Для многих киевлян изменится и стоимость этой услуги.

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