На Донбассе от пули снайпера погиб "Князь" из Одесской области

Погибший воин служил разведчиком и был убит 10 марта

На Донбассе от пули снайпера погиб боец из Одесской области – военнослужащий 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Илья Перегожин с позывным "Князь".

Старшему сержанту было 26 лет, и он родился в поселке Орловка Ренийского района, сообщает "Думская".

По окончании средней школы мужчина работал в Белгороде-Днестровском.

Реклама

В тренде Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика

Напомним, что в тот же день, 10 марта, когда боевики обстреляли противотанковыми ракетами военный грузовик под Донецком, погибли еще два опытных бойца – Виктор Солтис (позывной "АК") и Андрей Ведешин (позывной "Бармен").

Ранее мы сообщали о том, что 7 марта на Донбассе под пули снайпера попал мирный житель. Стоит отметить, что снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на оккупированной территории, прикрываясь ими от ответного удара украинских военных.

А тем временем на фронте 11 марта боевики немного утихли, но без потерь не обошлось. Обстрелов было мало, но этого хватило, чтобы нанести урон украинской армии.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама