На мосту под Одессой грузовик врезался в пассажирский автобус: видео

Полицейским пришлось разбить стекло, чтобы вытащить людей из салона

На Хаджибеевском мосту недалеко от Одессы произошло серьезное ДТП: КамАЗ столкнулся с рейсовым автобусом. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вызов об инциденте копы получили около 23:20.

Прибывшие на место происшествия патрульные выяснили, что автобус зажало между металлическим отбойником и грузовиком. Обошлось без пострадавших.

"На месте полицейские выяснили, что во время движения в направлении Одессы водитель грузового автомобиля КамАЗ не учел дорожных обстоятельств, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил столкновение с рейсовым автобусом Neoplan", – сообщили полицейские.

Патрульные совместно с водителем приняли решение разбить лобовое стекло автобуса, и начали эвакуацию людей. В это время прибыл другой автобус и около 50 человек продолжили международный рейс.

В это время полицейские регулировали движение транспорта на мосту. Поврежденный грузовик был эвакуирован вскоре после инцидента, а автобус пока остается на месте аварии.

По факту происшествия было составлено административное производство по статье "нарушение правил дорожного движения".

Напомним, недавно в Черниговской области в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции региона сержант полиции Игорь Чмырь. Незадолго до смерти полицейскому исполнилось 24 года.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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