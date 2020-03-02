На Одессу надвигается опасный циклон "Диана": чего ждать

Не успела Одесса прийти в себя после шторма "Юлия", как на регион надвигается еще один опасный циклон с красивым женским именем "Диана". В Одесской областной государственной администрации выступили с предупреждением.

"Просим всех соблюдать правила безопасности, не парковать автомобили под деревьями и не ходить близко к стенам зданий", – отметили в ОГА. Кроме того, в регионе объявлен первый уровень опасности – "желтый".

По данным Укргидрометцентра, в течение 2 марта в Одесской области порывы ветра могут достигать 15-24 м/с, в городе – 7-12 м/с. Днем температура воздуха прогреется до 8-10 градусов, а на вечер столбики термометров опустятся до 5-7 градусов тепла. Без осадков.

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Отметим, штормовой циклон "Диана" отмечается сильными порывами ветрам. Он уже не раз свирепствовал в Европе. Последствия его – упавшие деревья, оборванные провода и сорванные крыши.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Украине в понедельник, 2 марта, будет тепло, однако на страну обрушится сильный ветер. Температура установится на уровне 6-11 градусов тепла.

"Ясно. В западной части ​​и в большинстве северных областей дождь, на Закарпатье местами значительный, в центральных областях днем ​​местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, мы узнавали прогноз погоды на весь 2020 год.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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