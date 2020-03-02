Несмотря на дожди и ветер: синоптики дали "теплый" прогноз на 2 марта (карта)

Порывы ветра будут достигать 20 м / с

В Украине в понедельник, 2 марта, будет дождливо и тепло. На страну обрушится сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ясно. В западной части, днем ​​и в большинстве северных областей дождь, на Закарпатье местами значительный, в центральных областях днем ​​местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют южный, 7-12 м / с. Кроме того, на страну, кроме восточной части, обрушатся порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 6-11 градусов тепла.

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В Карпатах ожидаются дождь и мокрый снег. Тут порывы ветра будут достигать 25-30 м / с. Температура будет 0-5 градусов тепла.

Ранее мы писали, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

Кроме того, сайт "Сегодня" разбирался в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод в Украине и дал прогноз погоды на весь 2020 год.

А какую погоду спрогнозировали сурки, смотрите в сюжете:

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