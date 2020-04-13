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На Одессу надвигается опасный циклон Таня: чего ждать

13 апреля, 16:18

Татьяна Очеретяна

В области будет ветрено, но без осадков

Сегодня, 13 апреля, антициклон под названием Макс покинет Одессу, а ему на смену придет циклон Таня. Об этом сообщает 048.ua.

Эпицентр циклона находится в Скандинавии, однако своими атмосферными фронтами он дотянется и до Одессы.

Отмечается, что во второй половине дня ожидается усиления южного ветра. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

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Кроме того, после обеда небо над городом покроется облаками, но осадков не стоит ожидать. Температура воздуха поднимется на несколько градусов тепла. А атмосферное давление начнет резко падать, что уже привычно при наступлении циклонов.

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Напомним, в Одесской области 31 марта выпал снег, причем на юге региона осадки были более сильными, чем в областном центре. Похолодание пришло с воздушными массами из Арктики.

Как сообщали новости "Сегодня", в Казахстане пронеслась снежная буря. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и рвал провода. В результате в стране повреждены около полусотни домов – с них сорваны крыши и обшивка стен.

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Одесса погода прогноз погоды циклон

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