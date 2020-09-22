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На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)

22 сентября, 12:50

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Одесской области на пляже заметили экзотическую рыбу

В Одесской области, на пляже курортной Затоки, обнаружили необычного для наших широт обитателя – электрического ската.

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Видео с поимкой экзотического "улова" опубликовали на Telegram-канале Х_Оdessa.

На кадрах ролика можно увидеть, как несколько человек, стоя на берегу, наблюдают за попытками выбросить ската подальше от воды.

Что произошло после "извлечения" рыбы из моря, осталось "за кадром".

[VIDEO id=120326; title=]

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Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег, – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

[VIDEO id=119224; title=]

Отметим, что в Азовском море некоторые медузы достигали огромных размеров – их "купол" превышал полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.

Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.

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пляжи курорт одесская область Затока скат

Источник: Сегодня

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