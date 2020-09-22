На пляже в Затоке выловили электрического ската (видео)

В Одесской области, на пляже курортной Затоки, обнаружили необычного для наших широт обитателя – электрического ската.
Видео с поимкой экзотического "улова" опубликовали на Telegram-канале Х_Оdessa.
На кадрах ролика можно увидеть, как несколько человек, стоя на берегу, наблюдают за попытками выбросить ската подальше от воды.
Что произошло после "извлечения" рыбы из моря, осталось "за кадром".
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Ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег, – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.
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Отметим, что в Азовском море некоторые медузы достигали огромных размеров – их "купол" превышал полметра в диаметре. При этом некоторые виды могут нанести людям серьезные, довольно болезненные ожоги даже после своей гибели.
Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут.
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