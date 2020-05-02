На рынках Одессы применили необычную защиту от коронавируса (фото)

На продуктовых рынках, несмотря на выходной день, было мало и продавцов, и покупателей

В Одессе некоторые продуктовые рынки начали работу после недельной паузы – горожане могли приобрести товары на "Привозе", "Новом базаре" и ряде других мест.

Так, на "Киевском рынке" по улице Таирова продавцы придумали оригинальный способ защиты от коронавируса – торговцы обтянули свои прилавки пищевой пленкой, сообщает "Думская".

При этом и покупателей, и продавцов было немного – не все торговцы успели приехать из пригородов, и, в свою очередь, многие одесситы не знали об открытии торговых рядов.

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На входе стоял охранник – он следил за тем, чтобы покупатели были в медицинских масках, также на столике стоял антисептик, правда, к концу дня емкость уже опустела.

Напомним, недавно Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Несмотря на риск заразиться – украинцы все же нарушают введенные меры. Хоть полицейские и составляют сотни протоколов за отсутствие масок на украинцах в публичных местах, дела о нарушении карантина разваливаются в судах. Почему – читайте в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как соблюдают правила Минздрава в украинских супермаркетах – смотрите в сюжете:

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