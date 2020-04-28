Юристы рассказали, почему дела о нарушении карантина разваливаются в судах

Неделю назад Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Однако несмотря на то, что полицейские составляют сотни протоколов за отсутствие масок на украинцах в публичных местах, дела о нарушении карантина разваливаются в судах. Почему – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

"Сейчас в большинстве случаев суды закрывают дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с нарушением порядка составления протокола. В случае привлечения лица к ответственности, оно имеет право обжаловать его в апелляционном порядке", — говорит Олег Горецкий, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и партнеры".

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В свою очередь управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько в комментарии "Сегодня" отметил, что штрафов много, но их оформляют нерегулярно и нестабильно. Существуют случаи, когда сотрудники полиции игнорируют нарушения, а есть — когда могут и привлечь за малейшее несоблюдение требований карантина. Поэтому для безопасности граждан юристы советуют придерживаться правил карантина и не подвергать себя риску.

"Если вы будете принципиально не носить маску, посещать без нее церковь, праздновать майские большой компанией на природе, то административный протокол и фиксация нарушения дадут основания наложить на вас штраф в суде. Такое дерзкое нарушение точно не останется без внимания", — говорит Ясько.

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Напомним, ранее сообщалось, могут ли штрафовать украинцев за вылазку на шашлыки на карантине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

О том, как в мире начали ослаблять карантин, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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