Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,4

На трассе Одесса – Киев произошло еще два масштабных ДТП: погиб мужчина

28 ноября, 11:10

Причиной всех аварий стал сильный туман

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Недалеко от масштабной аварии с участием 11 автомобилей на выезде из Одессы произошли еще два ДТП. Одно из них оказалось смертельным, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Все три аварии случились сегодня утром в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана. Смертельное ДТП произошло на самом мосту – там столкнулись Opel, Geely и Mercedes. Травмы получили двое пассажиров Geely, один из них – погиб.

Еще одна авария произошла под мостом. Там тоже столкнулись три авто – МАЗ, Daewoo и Hyundai. В этом ДТП незначительные травмы получил один человек.

Напомним, самое масштабное ДТП произошло чуть дальше от моста, в районе торгового центра "Новая линия". Там столкнулись сразу 11 автомобилей. Там тоже не обошлось без пострадавших: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗ".

Сейчас на всех локациях работают полицейские. Они устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Одесса погибшие столкновение автомобили пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Связан с контрабандой: в деле затонувшего в Одессе танкера открылись интересные подробности
Связан с контрабандой: в деле затонувшего в Одессе танкера открылись интересные подробностиОдесса
В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидеры
В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидерыЭкономика
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробности
Съемка порно в кабинете гинеколога в Одессе: появились подробностиОдесса
Спасение танкера у берегов Одессы: видео
Спасение танкера у берегов Одессы: видеоОдесса
В Одессе самолет совершил аварийную посадку
В Одессе самолет совершил аварийную посадкуОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...