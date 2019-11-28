На трассе Одесса – Киев произошло еще два масштабных ДТП: погиб мужчина

Фото: ГСЧС

Недалеко от масштабной аварии с участием 11 автомобилей на выезде из Одессы произошли еще два ДТП. Одно из них оказалось смертельным, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Все три аварии случились сегодня утром в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана. Смертельное ДТП произошло на самом мосту – там столкнулись Opel, Geely и Mercedes. Травмы получили двое пассажиров Geely, один из них – погиб.

Еще одна авария произошла под мостом. Там тоже столкнулись три авто – МАЗ, Daewoo и Hyundai. В этом ДТП незначительные травмы получил один человек.

Напомним, самое масштабное ДТП произошло чуть дальше от моста, в районе торгового центра "Новая линия". Там столкнулись сразу 11 автомобилей. Там тоже не обошлось без пострадавших: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗ".

Сейчас на всех локациях работают полицейские. Они устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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