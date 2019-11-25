На трассе Одесса – Киев произошло смертельное ДТП: легковушка врезалась в грузовик

/ Фото: Нацполиция

В Любашевском районе Одесской области произошло смертельное ДТП – на 304-километре трассы Киев – Одесса погиб 27-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 24 ноября.

Спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля погибшего – его тело было зажато в салоне покореженной машины. Также сообщается, что мужчина от полученных травм погиб на месте.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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