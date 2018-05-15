На юге Украины будут помогать дельфинам, пострадавшим из-за людей

На юге Украины планируют построить центр реабилитации дельфинов. Там морским млекопитающим, которые содержались в ненадлежащих условиях в неволе или же пострадали из-за браконьеров, помогут восстановить силы и вернуться в природную среду обитания.

Ранее замминистра экологии и природных ресурсов Василий Полуйко заявлял, что они уже нашли место, где можно будет разместить центр.

"После проведения всех согласительных встреч и совещаний мы сможем сообщить адрес будущего реабилитационного центра", — заявил Полуйко.

На прошлой неделе он посетил Национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный на юге Одесской области, который рассматривают как одну из возможных локаций центра.

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Сотрудники парка уверяют, что эта местность подходит как нельзя лучше, и представляют, как могло бы выглядеть будущее реабилитационное учреждение.

"Нужны просторные полуприродные бассейны, чтобы дельфины могли комфортно плавать, живая рыба. Животные должны чувствовать себя в безопасности, — рассказал "Сегодня" начальник научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев. — С одной стороны это будет реабилитационный центр, где дельфинов готовят к выходу в море, а с другой — туристическая точка, где можно понаблюдать за территорией, купить сувениры и как-то поддержать центр".

По словам Русева, если учреждение будет находиться в парке, то они также смогут помогать тем дельфинам, которых выбрасывает на берег в этом районе. Многие из них становятся жертвами браконьерских сетей: неделю назад сотрудники парка обнаружили мертвую афалину с отрезанным хвостовым плавником.

Сколько бюджетных денег потребуется для создания и содержания центра, пока неизвестно, однако природный парк в случае реализации проекта на своей территории уже рассчитывает на помощь международных организаций.

ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ И ПРАВИЛА

Центры реабилитации дельфинов уже существуют в других странах, в частности в Израиле, а в ближайшее время подобные заведения, по словам зоозащитников, откроются также в Италии, Турции и Греции. Активисты считают, что центры нужны в странах, где "нарушают права животных".

"Реабилитационные центры как таковые нужны в тех странах, где есть проблемы с обращением с животными. К примеру, в американском зоопарке, чтобы посмотреть на животное, нужно минут 20 ждать, пока оно подойдет поближе, ведь они не содержатся в клетках на фоне нарисованных пальм, как у нас", — говорит глава общественного совета зоозащитников Одессы Светлана Барсукова.

Тем временем один из учредителей популярной сети дельфинариев рассказал "Сегодня", что необходимо совершенствовать требования к содержанию животных: "Требования должны быть разумными и соответствовать европейской практике".

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