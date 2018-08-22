Стрельба в Одессе: в полиции рассказали подробности

Сегодня, 20:30

Пострадавший находится в реанимации с ранениями брюшной полости и груди


В результате стрельбы на улице Академика Вильямса в Одессе пострадал заместитель начальника жилищно-коммунального сервиса Анатолий Шаповал. Стрелка правоохранители до сих пор ищут.

Инцидент произошел 21 августа возле офиса жилищно-коммунального сервиса, который обслуживает несколько домов микрорайона Таирово. Анатолий Шаповал сидел в своей машине, когда внезапно к водительскому окну подошел мужчина с закрытым лицом и несколько раз выстрелил в упор, а потом скрылся.

"Нападающий был один, он был не в маске – в бандане, которую потом снял. Работает усиленно следственно-оперативная группа по поиску. Так как не было автомобиля мы "Сирену" не объявляли. Сейчас работают кинологи", – рассказал начальник управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

В результате нападения пострадавший получил два ранения: брюшной полости и груди. На данный момент мужчина находится в реанимации. Пули врачи пока не удаляли, поскольку они попали внутрь органов.

Недавно в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека.

Напомним, ранее в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.
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