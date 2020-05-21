Наелся зеленой черешни: в Одесской области умер ребенок

Врачи пытались спасти жизнь мальчика, но помочь ему не смогли

В Любашовском районе Одесской области на операционном столе умер ребенок – 11-летний житель села Троицкое.

Как сообщают "Факты", обстоятельства гибели ребенка полицейские расследуют по статье "умышленное убийство".

Как стало известно, 19 мая скорая помощь доставила жителя Троицкого в больницу – мальчик находился в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что ребенок начал жаловаться родителям на боль в животе с самого утра.

По другим данным, накануне мальчик наелся незрелой черешни, а на следующий день выпил препаратов для облегчения болей в желудке.

Тело умершего ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти мальчика.

Как сообщал "Сегодня", в Кременчуге Полтавской области жертвой насильника стала 13-летняя девочка. Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней уже задержали – им оказался 20-летний местный житель.

А под Харьковом произошло жуткое убийство 13-летней девочки. Там полиция задержала голую женщину Татьяну Пьянову, которая несла в пакете голову своей дочери.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться