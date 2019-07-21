Находился в международном розыске: в Одесской области пограничники задержали иностранца

Мужчину разыскивали в Румынии за контрабандную деятельность

Пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол. Фото: ГПСУ

На границе с Молдовой в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали иностранца, который был в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Гражданина Молдовы разоблачили в пункте пропуска "Кучурган" – он планировал выехать из Украины. Во время контроля на мужчину сработала база данных Интерпола. Как выяснилось, иностранца разыскивали в Румынии за контрабандную деятельность.

"Иностранца пограничники передали сотрудникам Национальной полиции", – отметили в пресс-службе.

Ранее в Одессе пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по запросу Молдовы. Молодой человек прибыл в город самолетом из Турции. Иностранца внесли в базу данных Интерпола по подозрению в вандализме и хулиганстве. Задержанного уже передали представителям Нацполиции.

Также сообщалось, что в Киевской области на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегала из стран Африки и Китая.

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