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В Одессе задержали иностранца, который был в розыске Интерпола

6 июня, 20:47

Мужчина находился в международном розыске по запросу Молдовы

Пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол. Фото: ГПСУ

В Одессе пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по запросу Молдовы. Молодой человек прибыл в город самолетом из Турции.

Как сообщили в пресс-службе Одесского погранотряда, иностранца внесли в базу данных Интерпола по подозрению в вандализме и хулиганстве. Задержанного уже передали представителям Нацполиции.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одесской области пограничники обнаружили у россиянина крупную партию часов, которую он пытался тайком перевезти в Турцию. Россиянин спрятал хронометры в своем автомобиле. Инцидент произошел в пункте пропуска "Черноморский рыбный порт".

К слову, борются пограничники не только с контрабандистами, но и вербовщиками девушек для секс-индустрии. Так, в апреле они поймали китайцев, которые вербовали украинок для оказания секс-услуг за рубежом. Гражданин Китая пытался вывезти за границу пятерых гражданок Украины в возрасте от 18 до 21 года.

В том же месяце пограничники Одесской области задержали троих мужчин, которые на автомобиле ВАЗ незаконно пересекли границу со стороны Молдовы вне пункта пропуска. Стражи границы обнаружили нарушителей и предприняли необходимые меры, чтобы их задержать. Заметив полицию, молодые люди покинули машину и пытались сбежать, но безуспешно.

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Тег Одесса, Молдова, интерпол, розыск

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АВТОР:

Виктор Борисенко

Источник:

Сегодня

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