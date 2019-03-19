Наиболее вероятной причиной пожара в "Виктории" стал забытый кипятильник – выводы экспертизы

В комнате, где начался пожар, жила художественный руководитель коллектива "Адель" Татьяна Егорова

Фото: pushkinska.net.

Наиболее вероятной причиной пожара в "Виктории" стал забытый кипятильник – выводы экспертизы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f2/c4c/5c90f2c4cb6c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f2/c4c/5c90f2c4cb6c5.jpg 2019-03-19T15:54:33+02:00 Одесса В комнате, где начался пожар, жила художественный руководитель коллектива «Адель» Татьяна Егорова









Наиболее вероятной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" стал экстремальный режим работы включенного в сеть и оставленного без присмотра электрокипятильника. Таковы выводы новой экспертизы, озвученной сегодня в Киевском суде во время заседания по делу директора лагеря Петроса Саркисяна.

Эту экспертизу делал "Институт независимых судебных экспертиз". Перед экспертами поставили задание установить место возгорания и его причину, а также качество противопожарной пропитки. Также они должны были проверить отвечает ли проектная документация лагеря правилам пожарной безопасности и строительным нормам, а проведенные строительные работы – заявленному проекту.

Стоит напомнить, что эта экспертиза является уже третьей. Первая, которая появилась в октябре 2017 года, тоже говорила о возгорании из-за кипятильника. Точность ее выводов, однако, как и происхождение найденного работниками лагеря на пожарище фрагмента кипятильника, ставилась некоторыми потерпевшими под вопрос. Вторую экспертизу в декабре 2017 года выполнил уже государственный криминалистический центр. Причину возникновения пожара эта экспертиза установить не смогла, в ней речь шла лишь о 4 возможных версиях возгорания.

Новые же исследования "Институт независимых судебных экспертиз" выполнил в рамках другого уголовного дела, касающегося оставления детей в опасности. Делали ее по ходатайству отца погибшей на пожаре Сони Мазур Алексея, а о приобщении ее к материалам дела Саркисяна ходатайствовал его адвокат Игорь Карпов. К выполнению экспертизы, по словам Алексея Мазура, привлекли специалистов из Чехии и Испании.

"Эксперты разложили все по полочкам, провели молекулярную экспертизу металла найденных кипятильников. Первый был найден сразу после пожара на месте комнаты Егоровой, а второй в другой комнате уже экспертами, проводившими новую экспертизу. Это значит, что еще у кого-то из детей был кипятильник, но результаты исследований говорят, что наиболее вероятной причиной возгорания стал именно первый кипятильник. Эта экспертиза подтвердила то, о чем мы знали: практически полное отсутствие противопожарной пропитки и нарушения строительных норм", – сказал Алексей Мазур.

Эксперты установили, что пожар в "Виктории" начался в комнате №4 на первом этаже корпуса №5. В этой комнате жила художественный руководитель коллектива "Адель" Татьяна Егорова. Адвокат малолетних потерпевших Николай Стоянов обратил внимание судьи на то, что в этой части новый документ якобы слово в слово дублирует данные двух предыдущих экспертиз. Он также напомнил, что обстоятельства обнаружения кипятильника работниками лагеря – сомнительные. Адвокат Саркисяна Карпов возразил, заявив, что так Стоянов пытается запутать суд.

Проводившие экспертизу специалисты пришли к выводу, что версия с поджогом не нашла подтверждения, как и версии о неосторожном обращении с огнем и коротком замыкании. Проведя исследования найденного на месте пожара телефона и ламп в светильниках, установленных в соседних корпусах, эксперты пришли к выводу, что и они не стали причиной возгорания. Наиболее же вероятно, что пожар начался из-за аварийного режима работы кипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра.

Что же касается противопожарной пропитки, то ее, утверждают эксперты, выполнили тонким слоем и она почти не проникает в дерево. Как рассказала после заседания суда адвокат родителей погибших детей Оксана Муравская, по проекту на пропитку должны были использовать 6 тонн спецсредств, а списали 12. В реальности же противопожарной пропитки практически не было. В экспертизе есть отдельный блок нарушения при проектировании, продолжила Муравская, и проект не отвечает законодательству. Класс сложности строительства, заказанного управлением капитального строительства Одесского горсовета, якобы искусственно занизили, чтобы избежать дополнительных экспертиз. Строительству деревянных корпусов лагеря в проекте присвоен 3 класс сложности, а по факту, говорит адвокат, у него 5 класс.

Адвокаты Петроса Саркисяна, которого обвиняют в нарушении норм пожарной безопасности, из-за чего и погибли дети, считают, что выводы новой экспертизы помогут "вызволить" директора лагеря из СИЗО. По словам адвоката Саркисяна Константина Куницкого, опираясь на этот документ, прокуратуре следует полностью отказаться от обвинений или хотя бы переквалифицировать их на более мягкую статью о служебной халатности.

Ознакомившись со 153 страницами экспертизы из 318, судья Виктор Чаплицкий объявил в слушаниях перерыв. Следующее заседании суда состоится 25 марта.

Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.

Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэр города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

Ранее мы писали, что к делу приобщили выводы экспертов, которые наконец выяснили причины возгорания. Экспертизы продолжались полтора года – с тех пор, когда произошла трагедия.

Как сообщалось, на ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн.

Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.

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