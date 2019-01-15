Планы "Виктории": лагерь, в котором сгорели дети, может возобновить работу уже этим летом

Детей хотят поселить в каменные корпуса. Адвокат: «Исчезло основание для снятия ареста»

Фото: Dumskaya.net

Планы "Виктории": лагерь, в котором сгорели дети, может возобновить работу уже этим летом Дана Митанова https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e38/e17/5c3e38e174c65.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e38/e17/5c3e38e174c65.png 2019-01-15T22:32:38+02:00 Одесса Детей хотят поселить в каменные корпуса. Адвокат: «Исчезло основание для снятия ареста»

Детский лагерь "Виктория", где во время пожара в сентябре 2017 года погибли трое детей, может возобновить свою работу уже этим летом. Одесские чиновники говорят, что отдыхающих могли бы размещать в каменных корпусах.

О возможности возобновления работы печально известной здравницы задумались после того, как в муниципалитет стали поступать запросы от льготных категорий граждан.



"Очень много заявок от людей, которые не могут себе позволить платить 10—15 тысяч гривен за 10 дней (отдыха. — Авт.). Еще в прошлом году мы просили снять арест с каменных зданий, чтобы дети могли отдыхать. Лагерь прежде всего — для детей малоимущих и тех, кто не может себе позволить какой-то другой отдых", — пояснила "Сегодня" пресс-секретарь муниципалитета Наталья Мальцева, отмечая, что к лету, если сложатся необходимые обстоятельства, в каменных зданиях планируют сделать ремонт.



Родители, с которыми удалось пообщаться "Сегодня", к отдыху в "Виктории" относятся скептически. "Я бы, если честно, не согласилась", — говорит Татьяна, мама троих детей.



ПРЕПЯТСТВИЯ. Отметим, что арест с каменных корпусов сняли во время военного положения, чтобы разместить там прибывших на сборы резервистов. По словам бывшего адвоката пострадавшей стороны Татьяны Сягровец, которая в октябре вышла из дела, с юридической точки зрения препятствий для возобновления деятельности лагеря пока нет, но ситуация может измениться в любой момент.

Нынешний адвокат пострадавших Оксана Муравская считает, что вместе с окончанием военного положения исчезло и основание для снятия частичного ареста.

"На данный момент есть решение Одесского окружного административного суда о полном запрете деятельности лагеря "Виктория" за нарушение требований действующего законодательства в сфере противопожарной безопасности", — подчеркнула Муравская в беседе с "Сегодня".

А вот адвокат Анатолий Робул, представляющий в суде интересы начальника ГСЧС Киевского района (после пожара против него, как и ряда других чиновников, открыли дело), говорит, что здравница может вновь открыть двери только после проверок и получения необходимых документов.

СУДЫ. Что касается прогресса в судебных слушаниях, то, по словам Робула, в этом году суд начнет непосредственно рассматривать дело его подзащитного, и на заседании 22 января прокурор должен будет предоставить доказательства его вины. Тем временем в деле экс-директора лагеря может поменяться главенствующий судья: по словам Муравской, сейчас будут рассматривать заявление о его отводе.

Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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