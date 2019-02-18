На ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн

Лагерь сможет принять 250 детей

Фото: Dumskaya.net.

На ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b09/110/5c6b091101c95.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b09/110/5c6b091101c95.png 2019-02-18T21:41:05+02:00 Одесса Лагерь сможет принять 250 детей

Уже летом детский лагерь "Виктория" может принять школьников на отдых. На аппаратном совещании в мэрии обсудили возможность провести летнюю смену в кирпичных корпусах здравницы. Напомним, в пожаре, который произошел в деревянном корпусе летом 2017-го, погибли три школьницы, а разбирательство в причинах трагедии и поиск виновных идет до сих пор.

"Мы уже сейчас анонсируем возможность проведения летом смены, потому что за весну мы сможем провести косметический ремонт и успеем провести детальное изучение состояния здания, чтобы быть уверенными в его безопасности",— пояснила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. На ремонт выделили 1,5 млн грн.

Если наберется достаточное количество заявок от родителей, то в июне—июле лагерь сможет принять около 250 детей.

Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.