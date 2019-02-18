На ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн
Лагерь сможет принять 250 детей
Уже летом детский лагерь "Виктория" может принять школьников на отдых. На аппаратном совещании в мэрии обсудили возможность провести летнюю смену в кирпичных корпусах здравницы. Напомним, в пожаре, который произошел в деревянном корпусе летом 2017-го, погибли три школьницы, а разбирательство в причинах трагедии и поиск виновных идет до сих пор.
"Мы уже сейчас анонсируем возможность проведения летом смены, потому что за весну мы сможем провести косметический ремонт и успеем провести детальное изучение состояния здания, чтобы быть уверенными в его безопасности",— пояснила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. На ремонт выделили 1,5 млн грн.
Если наберется достаточное количество заявок от родителей, то в июне—июле лагерь сможет принять около 250 детей.
Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.
Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".
Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Планы "Виктории": лагерь, в котором сгорели дети, может возобновить работу уже этим летом
Детей хотят поселить в каменные корпуса. Адвокат: "Исчезло основание для снятия ареста"
Пожар в лагере Виктория: строителей подозревают в хищении
Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен