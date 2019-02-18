Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

На ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн

Сегодня, 21:41

Лагерь сможет принять 250 детей

Фото: Dumskaya.net
Фото: Dumskaya.net.
На ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b09/110/5c6b091101c95.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b09/110/5c6b091101c95.png Одесса Лагерь сможет принять 250 детей

Уже летом детский лагерь "Виктория" может принять школьников на отдых. На аппаратном совещании в мэрии обсудили возможность провести летнюю смену в кирпичных корпусах здравницы. Напомним, в пожаре, который произошел в деревянном корпусе летом 2017-го, погибли три школьницы, а разбирательство в причинах трагедии и поиск виновных идет до сих пор. 

"Мы уже сейчас анонсируем возможность проведения летом смены, потому что за весну мы сможем провести косметический ремонт и успеем провести детальное изучение состояния здания, чтобы быть уверенными в его безопасности",— пояснила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. На ремонт выделили 1,5 млн грн. 

Если наберется достаточное количество заявок от родителей, то в июне—июле лагерь сможет принять около 250 детей. 

Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.

Напомним, из-за пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей. Трагедия потрясла Украину. Были открыты уголовное производство по статьям "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебная халатность".

Были задержаны директор "Виктории" Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег детский лагерь, лагерь Виктория

Вы сейчас просматриваете новость " На ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Планы "Виктории": лагерь, в котором сгорели дети, может возобновить работу уже этим летом

15 января, 22:32

Детей хотят поселить в каменные корпуса. Адвокат: "Исчезло основание для снятия ареста"

Трагедия в лагере "Виктория": с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи

7 ноября 2018, 02:52

Через 14 месяцев после трагедии многие из детей, которые были во время пожара в лагере, страдают бессонницей и проходят курс лечения

Пожар в лагере Виктория: строителей подозревают в хищении

1 ноября 2018, 03:04

Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен

Одесский суд продлил арест экс-директору детского лагеря Виктория

12 октября 2018, 00:22

Содержание в СИЗО мужчине продлено еще на два месяца

Монро показала архивное фото, когда была Александром

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Украинцы перестают платить за «коммуналку»: названы причины

Кто в Украине получит высокие пенсии

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Трусливо промолчал: мужа Скабеевой поставили в ступор вопросом

Гройсман назвал курс доллара в 2019 году

"Семейный склеп": журналисты показали могилу Януковича в Крыму

Путин грандиозно опозорился в гостях у лучшего друга
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой