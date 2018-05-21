Насыщенный уикенд в Одессе: праздник клубники, ярмарка и придворные танцы

Горожане и туристы пробовали блюда европейской кухни и наблюдали за рыцарскими поединками

Прошлые выходные выдались для Одессы в прямом смысле фестивальными. Горожане и туристы пробовали блюда европейской кухни на Думской площади в рамках празднования Дней Европы и наблюдали за рыцарскими сражениями на V Благотворительном фестивале средневековой культуры "Пороховая башня".

К слову, гости последнего также могли попробовать блюда тех времен, научиться танцевать придворные и народные танцы, а также прогуляться по небольшой ярмарке народных ремесел.

Не менее весело было и на празднике клубники в парке имени Горького.

"Очень здорово, ярко, вкусно и талантливо. Были ярмарки, мастер-классы, фотозоны и аниматоры", — делятся впечатлениями посетители.

Напомним, на выходные в Харькове масштабно отметили XIII Велодень. На площади Свободы собралось около 15 000 велосипедистов, которые съезжались в центр семьями, компаниями и коллективами из разных районов города. Сначала харьковчане стали участниками флешмоба: создали герб Харькова на площади Свободы, после чего на большом красном воздушном шаре символически отправили в космос велосипед, как сделал Илон Маск с электрокаром Tesla.

А в Кривом Роге прошли гонки на выживание. На автодроме для сложных гоночных этапов "Кривбасс Экстрим" собралось 16 гонщиков, которые на своих автомобилях должны были преодолеть сложную дистанцию. Некоторым участникам трасса не поддавалась, и состязание для них закончилось перевернутым автомобилем. К счастью, обошлось без пострадавших, а победителем соревнований стал житель Кривого Рога Джанай Омаров, "серебро" взял Сергей Воронин из Запорожья.