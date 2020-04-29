Не предлагали ни лечение, ни госпитализацию: первый одессит с COVID-19 рассказал о "спасении" по протоколу

Мужчину вылечить до сих пор не удалось

В Одессе до сих пор не вылечили первого в городе зараженного коронавирусной инфекций человека. COVID-19 Максим Головкин заболел еще в марте, сообщает издание 048.ua.

Мужчина уже больше месяца находится на самоизоляции и лечится дома. Недавно глава департамента здравоохранения региона Наталья Одарий-Захарьева рассказала, что у больного до сих пор есть температура и за ним наблюдает частный врач. Чиновник отметила, что мужчина отказывается от лечения в больнице, хоть и его готовы там принять. Сам Максим уверяет, что это все – ложь.

"Я не понимаю, для чего им это надо – врать про меня. Захарьева сказала, что у меня температура, но у меня ее нет уже с начала марта", - рассказал мужчина.

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Кроме того, по словам Головкина, лечение в больнице ему не предлагали.

"Мне лично лечение никто не предлагал после диагностирования короанвируса. Вот вообще никто. Я перешел к частному врачу, потому что государственный даже не умел оформлять заявку для заказа бригады, чтобы мне сделали тест на дому и не ехал через весь город, будучи больным. Причем они это не знали, потому что им не рассказали, как это делать. Хотя сама врач была приятной", – отметил он.

Мужчина добавил, что ему сказали находиться на самоизоляции, согласно протоколу МОЗ. Сейчас больной чувствует себя хорошо.

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"В данный момент, я чувствую себя здоровым. У меня нет никаких симптомов. Единственное. что осталось, это положительный тест на коронавирус", – говорит он.

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Напомним, ранее Максим рассказывал, что инфекцию он мог подхватить в США, ведь именно там находился до возвращения в Украину.

Также мы сообщали, что в больнице Одессы после смерти пациента c COVID-19 болезнь обнаружили у двоих медиков.

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