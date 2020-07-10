Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)

В Одессе, где на большинстве пляжей обнаружили кишечную палочку, горожане и гости города игнорируют рекомендации главного управления Госпродпотребслужбы не купаться в морской воде. На городских и арендованных пляжах достаточно людно. Никаких информационных табличек по этому поводу там нет, сообщает Думская.

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Согласно статистике Одесского центр лабораторных исследований, уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями по области за последнюю неделю снизился на 13,6%. Основная категория больных – дети до 17 лет, из которых 48,6% это малыши до четырех лет.

Порядка 18% больных связывают кишечные инфекции с употреблением домашних блюд, которые были приготовлены с нарушением технологии и хранения, 16,3% — с употреблением немытых овощей и фруктов. Остальные винят в произошедшем купленные на стихийных рынках молочные и мясные продукты, яйца и вяленую рыбу. Связывает ли кто-то из пациентов заболевание с купанием в морской воде — неизвестно.

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Напомним, в Одессе с открытием ночных клубов горожане и гости города массово пренебрегают мерами безопасности во время карантина.

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Также стало известно, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

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