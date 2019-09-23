Обнародован список погибших в смертельном ДТП В Одесской области

При столкновении маршрутки с автоцистерной в Одесской области погиб несовершеннолетний

В ДТП с маршруткой погибли девять человек / Фото: Нацполиция

В ДТП, которое произошло 21 сентября на 12 км автодороги "Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши", погиб 17-летний юноша.

Об этом сообщили в Великодолинском поселковом совете.

В столкновении рейсового микроавтобуса Mercedes Sprinter, шедшего по маршруту № 52 ("Великодолинское (Акаржа) – Одесса"), и грузового автомобиля DAF погибли водитель маршрутки Руслан Тагиев (1984 года рождения), пассажиры автобуса – Юлия Чипурина (1989), Сергей Невечеря (1974), Кристина Саустьян (2001), Андрей Щербицкий (1977), Ольга Шпинь (1988), Петр Шпинь (1985), а также 17-летний Марк Редькин и мужчина 30-35 лет, данные которого устанавливаются.

В числе пострадавших – водитель грузовика 1971 года рождения, который был госпитализирован в Одесскую областную клиническую больницу с переломами предплечья и голени.

Также были госпитализированы три пассажира микроавтобуса: мужчины 1980 и 1952 года рождения, у которых черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, и женщина 1988 года рождения, у которой перелом челюсти и другие тяжелые травмы.

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Кроме того, стало известно, что жуткое ДТП в Одесской области, в котором погибли девять человек, произошло по вине водителя фуры. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры", – говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, трагедия произошла 21 сентября на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское, маршрутный автобус Mercedes направлялся в Одессу, а грузовик – во встречном направлении.

Происшествие было квалифицировано по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек". Из-за ДТП движение транспорта по дороге Одесса-Овидиополь было затруднено на протяжении практически всего дня.

Между тем очевидцы заявили, что все погибшие были пассажирами маршрутки, у которой от сильного удара снесло левую часть, и микроавтобус перевернулся.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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