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Засыпало всю улицу: момент обрушения дома в Одессе попал на видео

23 июня, 11:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Ролики были сделаны камерами видеонаблюдения

Обрушение части жилого дома на улице Ясной в Одессе, которое произошло ранним утром 10 июня, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Записи были опубликованы депутатом Одесского городского совета Натальей Данилко на ее странице в Facebook.

"После этого чрезвычайного происшествия посыпались сотни звонков и десятки встреч с обеспокоенными одесситами, которые, также как в случае с Ясной, 10, предупреждают и требуют предотвратить трагедию с их жильем", - написала она.

Видео: Facebook Натальи Данилко

Депутат подчеркнула, что в историческом центре города многие жители опасаются за повторение подобного происшествия с их домами.

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Данилко отметила, что, по словам жильцов пострадавшего на уцелевшей части фасада здания появились новые трещины.

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Видео: Facebook Натальи Данилко

Как известно, после обрушения на Ясной без жилья остались 24 человека. Пострадал один жилец дома – мужчина получил рваную рану ноги.

При этом обвалившийся дом не числился среди аварийных. Специалисты пока выясняют, что могло стать причиной обвала.

После обрушения на улице Ясной эксперты отметили, что в одной из пострадавших квартир обнаружили усиленную бетонную стяжку толщиной 20-25 см. Поскольку дом построили в 1912 году, такое в нем делать запрещено. Из-за обрушения четырехэтажки была повреждена газовая труба.

Напомним, недавно в Одессе рухнуло еще одно здание – аварийный жилой дом на Польском спуске.

Видео: Нацполиция
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видео Одесса обвал обрушение

Источник: Сегодня

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