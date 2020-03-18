Одесса на карантине: рынки работают, масками пользуются единицы (фото)

Появились фото из Южной Пальмиры, закрытой на карантин

В Одессе, которая живет в условиях карантина из-за коронавируса, масками пользуются только единицы.

Корреспонденты "Думской" зафиксировали происходящее, отметив, что людей на улицах стало меньше, как и в общественном транспорте, хотя ограничения на количество пассажиров, в основном, игнорируют.

Некоторые ходят в масках, и единицы – в медицинских респираторах. Водители троллейбусов и трамваев используют средства индивидуальной защиты, а вот маршрутчики предосторожности игнорируют.

Остановки и подземные переходы дезинфицируют, обрабатывают и помещения торговых точек и заведений услуг. В спальных районах продолжают работать парикмахерские, салоны красоты, кофейни, магазины мобильной связи, тканей, табачные и винные лавки, ломбарды и ростовщики.

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Между тем, спортивные клубы закрылись, большинство ресторанов перешли на удаленное обслуживание – блюда и напитки доставляют курьеры.

Банки, почта и аптеки впускают ограниченное количество посетителей — по одному-два человека, возле них скапливаются немалые очереди.

Магазины и продовольственные рынки переполнены. Несмотря на все уверения продавцов, одесситы буквально сметают продукты с прилавков. Особым спросом пользуется бакалея: крупы, макаронные изделия, консервы.

Никуда не делась и стихийная торговля, в том числе с земли. Сырое и копченое мясо, молочные продукты, лежащие буквально на асфальте, можно пощупать и попробовать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после введения в Украине карантина из-за коронавируса в Одессе закрылись многие магазины, а те, которые продолжают работать, обязаны принимать не более 10 посетителей одновременно.

Кроме того, в центре города частично закрыты заведения общепита. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Жесткие карантинные меры ввели уже во многих городах Украины. Что и где нельзя делать – читайте в материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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