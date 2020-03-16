Забитые электрички и толкучки в маршрутках: как в Одессе "соблюдают" карантин (фото, видео)

Люди вынуждены ездить на работу в город

Несмотря на то, что в Одессе введены жесткие нормы карантина в связи с распространением коронавируса, многие жители его не придерживаются.

Как сообщал сайт "Сегодня", после введения в Украине карантина из-за коронавируса в Одессе закрылись многие магазины, а те, которые продолжают работать, обязаны принимать не более 10 посетителей одновременно. Кроме того, в центре города частично закрыты заведения общепита. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Но электрички продолжают работать в обычном режиме, и сотни людей, проживающих в области, спешат на работу в Одессу, передает 7 канал.

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По словам очевидцев, в электричках пассажиры не могут соблюдать меры профилактики коронавируса, а именно держать дистанцию в 1,5 метра.

Также в городе забит городской транспорт, сообщает УСИ.

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А под зданием одесского горсовета сегодня, 16 марта, собрались активисты на митинг.

Напомним, на утро 16 марта в Украине было пять лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 71-летняя жительница Перемышля Житомирской области умерла 13 марта.

Жесткие карантинные меры ввели уже во многих городах Украины. Что и где нельзя делать – читайте в материале сайта "Сегодня".

О том, как распространяется коронавирус в мире и кто уже заболел – смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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