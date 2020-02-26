Одесса после урагана: "моржи", чайки и отступившее море (фото)

На морском берегу одесситы устраивали пробежки, медитировали и наслаждались погодой

В Одессе, которая 24 февраля пережила ураган, после отступления непогоды горожане снова вышли на берег, чтобы кормить чаек, совершать пробежки и просто наслаждаться штилем.

При этом многие одесситы отметили, что уровень моря снизился не везде одинаково – в Лузановке берег "отбил" у моря около 40 метров, а вот возле морского порта изменился незначительно, сообщает "Думская".

Стоит добавить, что после стихии, которая бушевала в городе 24 февраля, на следующий день царил штиль – безветренная, спокойная погода.

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Многие одесситы пришли к берегу, чтобы пробежаться или проехаться на велосипеде по Трассе Здоровья, или окунуться в чистую прохладную воду.

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Фотограф, который несколько часов провел на городских пляжах, сумел сделать яркие фото и передать атмосферу города.

Стоит напомнить, что ураганный ветер принес с собой активный циклон, которому дали имя "Юлия". В результате удара стихии в 12 областях Украины было обесточено более 500 населенных пунктов. Так, в Одессе сильным ветром с домов срывало крыши и за полдня упали более 200 деревьев.

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