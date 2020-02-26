Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Одесса после урагана: "моржи", чайки и отступившее море (фото)

26 февраля, 03:05

На морском берегу одесситы устраивали пробежки, медитировали и наслаждались погодой

В Одессе, которая 24 февраля пережила ураган, после отступления непогоды горожане снова вышли на берег, чтобы кормить чаек, совершать пробежки и просто наслаждаться штилем.

При этом многие одесситы отметили, что уровень моря снизился не везде одинаково – в Лузановке берег "отбил" у моря около 40 метров, а вот возле морского порта изменился незначительно, сообщает "Думская".

Стоит добавить, что после стихии, которая бушевала в городе 24 февраля, на следующий день царил штиль – безветренная, спокойная погода.

Реклама

Многие одесситы пришли к берегу, чтобы пробежаться или проехаться на велосипеде по Трассе Здоровья, или окунуться в чистую прохладную воду.

В тренде
В Луганске боевики салютом из гаубиц разбили окна в цирке: видео

Фотограф, который несколько часов провел на городских пляжах, сумел сделать яркие фото и передать атмосферу города.

Стоит напомнить, что ураганный ветер принес с собой активный циклон, которому дали имя "Юлия". В результате удара стихии в 12 областях Украины было обесточено более 500 населенных пунктов. Так, в Одессе сильным ветром с домов срывало крыши и за полдня упали более 200 деревьев.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса пляж берег море

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)
Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)Одесса
"Дорога в никуда" и облака пыли: на Одесскую область обрушился сильнейший шторм (фото и видео)Одесса
В Одессе пропала 16-летняя девушка: фото, приметы
В Одессе пропала 16-летняя девушка: фото, приметыОдесса
Продавали девушек в Израиль и Германию: в Одессе спецназ задержал торговцев людьми
Продавали девушек в Израиль и Германию: в Одессе спецназ задержал торговцев людьмиОдесса
Ввозили из оккупированного Донбасса: пограничники накрыли контрабанду на 20 миллионов (видео)
Ввозили из оккупированного Донбасса: пограничники накрыли контрабанду на 20 миллионов (видео)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...