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Ураган в Одессе обнажил дно на городских пляжах: фото

25 февраля, 14:16

Ветер "отодвинул" море на 40 метров

Ураганный ветер в Одессе, который бушевал 24 февраля, заставил море отступить на несколько десятков метров.

на пляже Лузановка одесситы наблюдали, как дующий с берега ветер обнажил около 40 метров морского дна, сообщает "Думская".

На фото, сделанных очевидцами необычного явления, можно увидеть, что морская вода находится на довольно большом удалении от береговых построек и растений.

Кроме того, на отмелях "пасутся" десятки чаек.

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Напомним, что непогода, которая обрушилась на Украину 24 февраля, продолжает нести разрушительные последствия.

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Так, в Николаеве из-за шквального ветра рухнул понтонный мост через реку Ингул.

Как сообщалось ранее, в Николаеве ветер валит столбы и деревья. В частности, во дворе многоэтажного дома в районе старой железной дороги дерево рухнуло на провода и потащило за собой электроопору. После этого оно упало на "Таврию" и расплющило заднюю часть машины.

На Одесскую область обрушился сильнейший шторм. Ураганный ветер срывает с домов крыши и валит на дороги деревья.

Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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