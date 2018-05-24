В Одессе без вести пропала 14-летняя девочка

Девочка оставила детское учреждение и в настоящее время ее местонахождение неизвестно

Киевским отделом полиции в г.Одессе разыскивается 14-летняя Бурлакова Анастасия Павловна, которая сегодня оставила детское учреждение и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 156 см, волосы темные густые, глаза карие. Была одета: кофта серого цвета, розовые лосины.

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Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщить по телефонам:

(048) 766-89-98, 766-90-34 (дежурная часть Киевского ОП),

(048) 709-51-20,

102.

Напомним, 17-летняя девушка с татуировками без вести пропала в Днепре.

Ранее мы сообщали, что под Киевом пропала девушка с татуировкой в виде птиц. Она была одета в черную парку, джинсовые шорты и белые с синим кроссовки. На вид 17 лет, рост 163-165 см, худощавого телосложения, волосы крашеные в черный цвет до плеч.

Также мы писали, что в Одесской области пропала 14-летняя девочка: ее видели с неизвестным мужчиной.

Напомним, в Харькове школьница ушла из школы с парнем и исчезла.

А под Киевом пропал 12-летний мальчик. Ребенок ушел из дома 9 апреля в неизвестном направлении.