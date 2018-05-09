Больше полувека семья искала пропавшего без вести фронтовика

Вчера, 23:18

Семья из Винницы нашла могилу пропавшего  в 1944 году предка


Забытые герои. Младшего сержанта Владимира Гаврилевского – его семья искала больше полувека. Он пропал летом 44-го. Военные документы засекречены, никаких справок не получишь, лишь формальное "пропал без вести". Спустя десятилетия – помог интернет. Внуки узнали – дед совершил подвиг – и погиб, похоронен во Львовской области. Поехали на могилу и ужаснулись. 

Три фотографии и рассказы бабушки. Это всё, что осталось на память о деде у Аллы и Натальи.

Младший сержант Владимир Иванович Гаврилевский пропал без вести в июле 44-го. Больше полувека семья искала фронтовика. Внучки нашли. Документ – несколько строчек от руки. Оказалось – в бою за дорогу Львов-Стрый дед совершил подвиг.

Гаврилевский отсидевшись в тылу у врага указывал артиллеристам скопление пехоты и место расположения огневых дотов. Что и решило исход боя за шоссейную дорогу. Дед погиб. Похоронен во Львовской области. Это Алла узнала из интернета. Судя по спискам, в братской могиле – он и почти 2 сотни освободителей Добромиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При входе на кладбище – заброшенная могила. Из цветов – одуванчики. На растрескавшихся плитах имен почти не видно. Надпись "Владимир Иванович Гаврилевский" – самая яркая. Это внуки обновили и фото приклеили больше года назад. Когда-то за этой могилой хоть как-то ухаживали, говорят местные.

Кто эти двести человек, покоящихся под разбитыми плитами, многие местные даже не знают.

И только местный историк Андрей Покура подтверждает: бои за Добромиль были. В могиле – освободители города.

В местной школе о могиле не хотят даже говорить. Уроков истории родного края у памятника явно давно никто не проводит.

Мэр города говорит, нет денег. И дела никому до могилы тоже нет.

Алла еле сдерживает слезы. За полтора года могила деда разрушилась еще больше. Семья винничанина Владимира Гаврилевского утешается одним – дед дома, в Украине. 

Ранее жители столицы поделились семейными историями о войне. Люди вспомнили как воевали их родственники, и о чем рассказывали, вернувшись домой.

Напомним, около 400 тыс. граждан, по данным Нацполиции, приняли участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине, наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. За совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. На 16 человек были составлены админпротоколы за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.
истории, видео, семья, День Победы, погиб, 9 мая, могила, пропал, без вести, подвиг

Вы сейчас просматриваете новость "Больше полувека семья искала пропавшего без вести фронтовика". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

9 мая в Киеве: жители столицы поделились семейными историями о войне

Вчера, 23:08

Люди вспоминают, как воевали их родственники, и о чем рассказывали, вернувшись домой

Харьков

День победы в Харькове: выставка боевой техники и концерт под открытым небом

Вчера, 22:28

В Харькове отметили День победы над нацизмом во Второй мировой
Загрузка...

Віталій Квітка

Ціна Перемоги, або Як та війна досі ґлузує з усіх нас

Вчера, 21:26

Украина

Фото: AFP

В Украине пересчитали пенсии и отметили День победы: итоги дня

Вчера, 19:58

США вышли из ядерной сделки с Ираном, а из Украины выдворили российских журналисток

Политика

Олег Ляшко. Фото: Facebook

Ляшко рассказал, каким должен быть лучший подарок ветеранам Второй мировой

Вчера, 18:09

Лидер Радикальной партии принял участие в торжествах, приуроченных к 9 мая, в запорожском парке Победы

Россия

Фото: gettyimages

Гитлер и Сталин – это как холера и чума: историк сравнил двух диктаторов

Вчера, 18:06

По мнению Дмитрия Хмельницкого, советский диктатор был куда опаснее германского  
Загрузка...