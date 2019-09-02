День города в Одессе: ряд улиц в центре перекроют для транспорта, опубликована схема

Одесса / Фото: Depositphotos

Ряд улиц в центре Одессы вечером 2 сегодня будут перекрыты в связи с мероприятиями в честь Дня города.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, с 16:00 до 23:00 пешеходной зоной станут отдельные участки Ланжероновской, Гаванной, Канатной, Пушкинской, Приморской улиц и Военного спуска.

Реклама

Напомним, что журналисты "Сегодня" в Одессе рассказали о планах мероприятий в честь 225 дня рождения города – официально этой датой считается 2 сентября. Тематические мероприятия растянутся почти на неделю.

В тренде Украинские моряки vs ливийские пираты: история противостояния

Развлекательную программу построили таким образом, что скучно не будет не только в центре города: свои праздники проведут в Приморском, Киевском, Малиновском и Суворовском районах города, причем у жителей последнего есть шанс повеселиться дважды.

Ранее мы сообщали о планах организаторов на День города в Днепре – там готовятся провести лазерное шоу на берегу реки.

Также мы рассказывали о том, как в Харькове 23 августа отмечали День города, которому исполнилось 365 лет. Именинник "отметил" свой праздник шумно — с концертом и масштабными подарками, которые готовили не один год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама