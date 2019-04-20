Одесситка создает игрушки из стекла с художественной росписью: появились яркие фото

Необычные произведения искусства создает художница в Одессе



























Одесская художница Анастасия Онищенко создает удивительные интерьерные игрушки из стекла, украшая их художественной росписью. Среди ее работ – ангелы с вычурными узорами на одеждах, крылья, сердечки с животными и цветами, и даже миниатюрными копиями картин известных художников.

Мастерица уже давно увлекается изобразительным искусством, однако созданием интерьерных стеклянных игрушек занялась меньше года назад.

"Я работала в одной из одесских арт-студий, где и попробовала работать со стеклом. Мне давали игрушки, и моей задачей было их расписать. Не помню, какая была первая, но тематика точно была новогодняя — то ли елочный шарик, то ли свинка", – вспоминает мастерица.

Сейчас одесситка трудится на себя и свои изделия создает в творческом тандеме с мастером по стеклу Андреем Калашлинским. Он делает заготовки в технике фьюзинг — метод, при котором детали из стекла спекаются в специальной фьюзинговой печке при температуре около 800 градусов.

Стеклянные заготовки получаются разных размеров: сердца — 12-15 см в высоту, ангелы 20-22 сантиметра. Затем за дело берется художница: для росписи она использует акриловые краски для стекла и керамики, различные контуры с блестками.

"Акриловые краски — самые быстросохнущие. В этом плане с ними очень просто работать: когда один элемент высыхает, занимаешься другим и постепенно доводишь игрушку до готовности", — говорит наша собеседница.

расписанные изделия она покрывает акриловым лаком, чтобы закрепить краску и придать изображению еще больший блеск. В зависимости от детализации и насыщенности на роспись ангела уходит в среднем пять-шесть часов, а если игрушка поменьше — часа два-три.

Мастерскую девушка организовала прямо у себя дома. Ее комната поделена на две части, в одной из которых расположился большой стол, заваленный кисточками, красками, вспомогательными материалами. Можно даже найти молоток, при помощи которого девушка натягивает холсты на подрамники.

"Все думают, что художники приходят в мастерскую, вальяжно разваливаются и начинают пить чай, кофе или что-нибудь еще и ждут музу, чтобы начать писать. На самом деле так бывает редко, чаще всего стараешься выкроить свободное время и начинаешь работать", — поделилась она.

Также художница добавила, что вдохновение к ней приходит во время работы и как-то специально настраиваться нет нужды.

"Я получаю от самого процесса удовольствие, у меня появляется заряд энергии, чтобы начать делать следующую работу. Мне не нужно предварительно обдумывать, какую тему выбрать для игрушки, я просто сажусь и делаю", — признается Анастасия.

Сюжеты и образы девушка зачастую придумывает сама, но ее идейными вдохновителями являются модернисты Густав Климт и Альфонс Муха. Так, среди ее изделий — сердце с изображением картины Густава Климта "Поцелуй" и Пьера Ренуара "Танец в деревне".

К слову, мастерица планирует создать целую серию работ по мотивам картин художников-импрессионистов и модернистов. А вот самая запоминающаяся работа для нее — ангел в подарок ее куратору и учителю по жизни, одесскому художнику Святославу Горбенко.

"Ему очень понравилось, и в итоге он даже заказал для своего папы (художника Анатолия Горбенко. — Авт.) на 70-летие такого ангела. Мне это очень польстило", — поделилась девушка.

РОСПИСЬ И УРОКИ

Мастерица занимается рисованием с детства.

"В 7 или 8 лет меня отдали в школу искусств. В 12 я ее окончила, и дальше сама училась рисовать по каким-то урокам. А потом поступила в академию строительства и архитектуры, где сейчас получаю степень магистра по специальности "изобразительное искусство", — рассказывает девушка.

Она не только расписывает игрушки, но также украшает одежду, дает уроки рисования в арт-студии и проводит индивидуальные занятия.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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