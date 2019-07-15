Одесская художница креативно дает жизнь растениям

Одесситка "оживляет" бумагу с креативным подходом

Одесская художница создает уникальные открытки. Фото: Instagram













Одесская художница Мария Митрофанова дарит вторую жизнь макулатуре – она создает открытки из переработанной бумаги и семян, которые можно прорастить. "Сегодня" познакомились с Марией поближе и разузнали, как она "оживляет" бумагу.

Художница начала работать с переработанной бумагой как творческим материалом примерно два года назад – она стремилась говорить об экологии через искусство.

Переработка бумаги стала ее творческим языком, который вылился сначала в книги-проекты, а уже потом — в картины, блокноты и открытки.

"С последними, кстати, у меня долго не получалось. Я не понимала, зачем в нашем мире открытки и какими они должны быть, чтобы понравиться мне и другим людям", — признается Мария.

ОТКРЫТКА СО СМЫСЛОМ.

Идея добавлять в бумагу семена, по словам Марии, пришла к ней недавно. На такой ход ее вдохновила идея полезных открыток и концепция прямого возмещения ущерба от производства традиционной открытки.

Художница считает, что, когда человек получает открытку с семенами и проращивает свой маленький зеленый остров, он возвращает природе то, что у нее отобрали.

Макулатуру для создания открыток наша собеседница в основном использует ту, что накапливается дома, но иногда проводит акции по сбору. Кстати, для переработки подходит любая ненужная бумага, кроме ламинированной. Семена же в открытки добавляют только кухонных и пряных трав, например, кинзы, петрушки, салата, укропа.

ЧЕКИ В ДЕЛО.

Интересно, что, помимо обычной макулатуры, Мария берет в переработку и магазинные чеки, которые обычно бракуют в пунктах приема макулатуры. Заводы по переработке их не принимают, а многие мастера хендмейда отказываются с ними работать.

А все из-за того, что они делаются из термобумаги и с добавлением токсичного вещества, которое имеет свойство накапливаться в организме и в дальнейшем вызывать болезни. Но художница нашла выход из этой ситуации.

"Я растворяю их в общем количестве макулатуры в таком процентном соотношении, что их влияние нивелируется", — поясняет наша собеседница.

Сама техника переработки называется "Литье бумаги", а процесс делится на несколько этапов. Сначала макулатура вместе с водой измельчается до состояния каши, которую называют пульпа.

Затем эту смесь помещают в таз, в него опускают специальную сетку, похожую на москитную, и с помощью этого нехитрого приспособления вылавливают образовавшиеся в пульпе волокна.

Все, что остается на сетке, — это слой будущей бумаги. Ее нужно только переложить на ткань или макулатуру, которая еще не переработана, и высушить. Из готовых листов уже можно сшивать блокноты и книги, рисовать на них, нарезать под нужный формат.

По словам мастерицы, на создание открытки из уже готовой бумаги уходит около пяти минут, но до этого нужно проделать огромную работу: основная часть времени уходит на процесс самой переработки.

Все свои изделия из переработанной бумаги (открытки, блокноты, картины, книги и даже скульптуры) художница объединила в проект под названием Lunaria.

Она признается: запустить его было несложно, куда сложнее было подобрать такие семена, чтоб они не начинали прорастать еще во время сушки листов.

"Также мы обучаем бытовой переработке и проводим лекции по экостилю жизни и экологическому искусству", — добавляет она.

В планах — запустить собственный сайт, который систематизирует ее творчество и привлечет больше людей.

Напомним, ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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