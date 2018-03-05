Одесская область получила вакцину от кори, паротита и краснухи

20 тысяч доз препарата распределят по региону для поддержания коллективного иммунитета

Одесская область получила 20 тысяч доз вакцины "КПК", комбинированного препарата против кори, эпидемичного паротита и краснухи. Средство уже распределили между медучреждениями и сейчас развозят на места. Об этом рассказали представители Одесской ОГА,

"В ближайшее время медицинские учреждения получат этот имунобиологичный препарат и продолжат проводить прививки для поддержания коллективного иммунитета жителей региона на уровне 95%", – заявила заместительница начальника департамента здравоохранения ОГА Оксана Рокунец-Сорочан.

Она подчеркнула, что заболеваемость корью в регионе постепенно падает.

"За последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, этот показатель снизился на 38,9%. Зарегистрировали 55 случаев кори против 90 за предыдущую неделю", – рассказала чиновница.

Отметим, что к концу 2017 года от кори пострадали порядка 1 000 жителей области.

В январе корь унесла жизнь 30-летней одесситки. По данным медиков, погибшая – жительница Одессы.

"У женщины было хроническое заболевание. Корь дала осложнение на пневмонию. Из-за этого умерла. Поступила 9 января, умерла 15-го. Как заразилась- неизвестно. За вчерашний день поступило 16 пациентов. О спаде вспышки пока говорить рано", – рассказала главный врач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

В области это уже вторая смерть от кори с начала года. До этого умер пятитилетний мальчик в Белгород-Днестровском районе.