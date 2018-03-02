Оккупированному Донбассу грозит эпидемия кори

Эпидемия кори угрожает временно захваченным районам Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает Штаб АТО.

По данным ведомства, в данный момент российские оккупационные службы РФ, управляющие временно оккупированными районами Донбасса, прилагают немало усилий, чтобы скрыть вспышки инфекционных заболеваний в так называемых подразделениях российско-оккупационных войск.

"Через лояльные к идее "русского мира" СМИ кремлевские наемники время от времени распространяют "благопристойные" новости типа: "тысячи граждан из подконтрольных украинским карателям территорий воспользовались медицинскими услугами" республиканских эскулапов". На самом деле ситуация с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях является критической: командование так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск скрывает факты заболевания личного состава корью", – рассказали военные.

В Штабе АТО также отметили, что на сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" из так называемых отдельной артиллерийской бригады и 3 мотострелковой бригады т.н. "ДНР".

"Несмотря на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией, можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии", – констатировали украинские военные.

Как сообщалось, в этом году в Украине корь стала еще более агрессивной - болеть начали и те, кто был вакцинирован.

Ранее сообщалось, уровень заболеваемости корью в Украине не падает, в Минздраве озвучили прогнозы. В середине февраля за неделю в Украине корью заболели 837 человек.